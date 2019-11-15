الشرطة: سيطرات النجف تلقي القبض على عشرات المطلوبين خلال 20 يوماً

2019/11/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عشرات المطلوبين خلال العشرين يوما الماضية.





وذكر بيان للمديرية تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه " بتوجيه من قائد شرطة النجف اللواء غانم الحسيني، وبإشراف مباشر من قبل مدير قسم السيطرات والطرق الخارجية العميد رافع سلمان ناصر، تمكنت سيطرات النجف وخلال فترة عشرين يوما من إلقاء القبض على 55 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة"

واضاف "ان المطلوبين تم القاء القبض عليهم من قبل سيطرات المحافظة وتمت احالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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