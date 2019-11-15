محافظ نينوى يبحث امكانية تحويل الاراضي المتروكة الى مشاريع حيوية

2019/11/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث محافظ نينوى، منصور المرعيد، اليوم الجمعة، امكانية تحويل الاراضي المتروكة الى مشاريع حيوية.

وقال المرعيد في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم الاجتماع بمدير بلدية الموصل ومدراء الاثار والمجاري والتخطيط العمراني، وتمت مناقشة جملة مواضيع من شأنها تفعيل مشاريع خدمية تجارية تخدم اهالي المحافظة".

واضاف انه "وتم بحث امكانية وضع الخطط المناسبة لتحويل الاراضي المتروكة الى مشاريع حيوية تخدم المواطنين، كالشريط الممتد من حي المثنى الى منطقة باب شمس، فضلاً عن مناقشة مسودة تصميم المنطقة الاثرية في ايسر الموصل وبحث سبل ظهورها بالشكل الامثل".

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