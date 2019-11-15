وزارة الزراعة تعلن الاكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصولاً

2019/11/15 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، الاكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصولاً نباتياً لوفرتها محلياً.

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