مصابون بين صفوف المتظاهرين بانفجار اسطوانة غاز بذي قار جنوبي العراق

2019/11/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ما لا يقل عن 11 متظاهرا بجروح مساء اليوم الجمعة بانفجار اسطوانة غاز قرب ساحة للاحتجاجات جنوبي العراق.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان اسطوانة للغاز انفجرت قرب بناية المرآب في ساحة الحبوبي التي اطلق عليها المتظاهرون "المطعم التركي فرع ذي قار" ادت الى اصابة 11 متظاهرا تم نقلهم الى المستشفى.

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