لبنان: احتجاجات وانتظارات

2019/11/15 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يناقش ضبوف البرنامج أبرز أحداث هذا الأسبوع، بداية بالاحتجاجات في لبنان خاصة بعد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن توافق سياسي لتولي رجل الأعمال محمد الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة.



وفي العراق، حصيلة قتلى ثقيلة ومع ذلك فإن السلطات تنفي ضلوعها في قتل المتظاهرين وتحمل طرفا ثالثا المسؤولية.



ختاما بالمواجهات في قطاع غزة بعد قتل القوات الإسرائيلية لقائد في حركة الجهاد الإسلامي والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ضيوف هذه الحلقة: كمال طربيه، صحفي ومحلل سياسي وماجد نعمة، صحفي ومحلل سياسي وهلال العبيدي، كاتب سياسي.

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