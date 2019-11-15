2019/11/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة/ أ ف ب

اسفرت قرعة بطولة خليجي 24 لكرة القدم عن وقوع قطر المنظم في المجموعة الاولى الى جانب الامارات واليمن ومنتخبنا الوطني، في حين ضمت المجموعة الثانية عمان حامل اللقب والسعودية والكويت والبحرين.

وسحبت القرعة في الدوحة بحضور حمد بن خليفة بن احمد ال ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي، علما بان البطولة تقام خلال الفترة من 26 الحالي الى 8

كانون الاول المقبل.



وتم وضع المنتخب القطري المنظم على رأس المجموعة الاولى وعمان حاملة اللقب على رأس المجموعة الثانية ، وتم توزيع بقية المنتخبات حسب مراكزها في التصنيف الدولي الاخير الذي صدر في 23 تشرين

الاول الماضي. وقال اليمني حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي: “ان جدول مباريات البطولة سيتم اعلانه قريبا وبعد اجتماع اللجنة وبعد حسم بقية ملاعب البطولة بجانب ملعب

ستاد خليفة الدولي».



واكد جاسم الرميحي الامين العام للاتحاد الخليجي “القرعة جاءت متكافئة، المجموعتان متساويتان، ونتمنى التوفيق للجميع..



نتوقع ان يكون المستوى قويا لا سيما ان التصفيات الآسيوية شغالة الآن..



وهذا سينعكس

على خليجي 24».



وكان من المقرر أن تستضيف قطر “خليجي 24” بين 24 تشرين الثاني والسادس من كانون الأول، واقيم حفل سحب القرعة الشهر الماضي على أساس مشاركة خمسة منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان، وبغياب الدول الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ مطلع حزيران 2017 وهي السعودية

والامارات والبحرين.

ولكن اتحادات الدول الثلاث الاخيرة عدلت عن قرارها وتجاوبت بعد دعوة متجددة من الاتحاد

الخليجي للمشاركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة متوازنة لخليجي 24) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة متوازنة لخليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).