كاتانيتش: التأهل لم يحسم بعد

2019/11/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

اعرب مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش عن سعادته بنتيجة الفوز التي وضعت الاسود في صدارة المجموعة الثالثة متقدما عن اقرب منافسيه البحرين بفارق نقطتين.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء بين المنتخبين العراقي والايراني انه على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت رحلة الفريق الا اننا تمكنا من تسيير المباراة لصالحنا وحصد النقاط الثلاث التي ابقتنا في صدارة المجموعة، مشددا على ان الامور لم تحسم لغاية الان، مشيدا في الوقت نفسه بالاصرار والروح القتالية التي تمتع بها اللاعبون طيلة شوطي المباراة.

واضاف في معرض حديثه ان مواجهتنا المقبلة امام البحرين في الجولة الخامسة هي التي ستحدد ما اذا كنا سنتأهل الى الدور المقبل كمتصدرين للمجموعة من عدمها، وعن الطريقة التي لعب بها اشار كاتانيتش الى ان لكل مباراة ظروفها مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي رافقت هذا اللقاء

وابرزها تغيير مكان الملعب، لافتا الى انه لم يكن ليدخل بهذه الستراتيجية لو كانت المواجهة في ملعب البصرة.



واوضح ان تركيزه سينصب على كيفية اعداد اللاعبين بالشكل الامثل لحسم الامر الثلاثاء المقبل في مباراة البحرين.

فليموتس : لم نفقد الامل

من جانبه اكد مدرب ايران البلجيكي الجنسية مارك فليموتس على ضرورة الايمان بقدرات الفريق وحصد النقاط كاملة في مبارياته الاربع المتبقية لكي يبقى في دائرة المنافسة نحو التأهل الى المرحلة المقبلة من التصفيات.

ولفت الى انه لايحمل لاعبيه مسؤولية الخسارتين امام العراق والبحرين كونهما جاءتا من كرات ثابتة، منوها في الوقت نفسه بان طرد كابتن المنتخب مسعود شجاعي كان سببا اضافيا لخسارته نتيجة المباراة.

وتابع انه غير الكثير من تشكيلة اللاعبين لافساح المجال امام الشباب واعطائهم فرصة المشاركة في التصفيات واثبات قدرتهم على تمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

اصابة طفيفة

اكد الناطق الاعلامي لاتحاد كرة القدم ان الاصابات التي تعرض لها اللاعب مهند علي والحارس محمد حميد لاتستوجب القلق .

وقال محمد خلف في تصريح لبعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية: ان اصابتي مهند وحميد لاتتعدى حدود الكدمة البسيطة، موضحا انه من المؤمل ان يكونا جاهزين لمباراة البحرين المقبلة.



واضاف: ان لاعبي المنتخب سيحصلون على راحة قصيرة ومن ثم سينخرطون في التدريبات الخفيفة، مشيرا الى ان اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية خلال مواجهة البحرين لضمان التأهل الى الدور المقبل.

قالوا عن المواجهة

عريبي : متمسكون بالصدارة

نبارك للشعب العراقي هذا الانتصار وللجماهير الوفية التي ساندت المنتخب في كل الاوقات، هذا ما ذكره الكابتن غانم عريبي، وبين ان المنتخب العراقي قدم اداء رائعا خلال شوطي المباراة الا في بعض الدقائق، وتمكن من الحصول على النقاط

الثلاث التي اكدت صدارة المجموعة، مشيرا الى ان المباراة المقبلة امام المنتخب البحريني لاتقل اهمية عن هذه المباراة واملنا كبير بلاعبي منتخبنا لتحقيق النتيجة الجيدة وتواصل تمسكه بالصدارة.

عبد الحميد : حققنا الأهم وباقي المهم

بارك النجم الدولي السابق سعد عبد الحميد الفوز على ايران مؤكدا ان النقاط الثلاث هي الاهم في هذه المواجهة .

وقال: عبد الحميد ان الاطاحة بالمنافس الاصعب في هذه المجموعة هو المستوى الحقيقي للمنتخب الوطني الذي قدم اداء كبيرا لاسيما في الشوط الثاني .



واضاف: ان المقبل من المباريات لن يكون سهلا اطلاقا اذ سيسعى منتخبا البحرين وايران الى التعويض.

واختتم الحديث: «ابارك للشعب العراقي هذا الانتصار وآمل ان تتوالى الانتصارات على جميع الاصعدة».

سالم: الجمهور له الفضل الأكبر

قال حارس المنتخب الوطني السابق ابراهيم سالم ان الفوز من اهم ماحققه المنتخب في الفترة

الاخيرة لاسيما بعد نقل المباراة من البصرة

الى عمان .



وقال سالم ان المباراة برغم نقلها الا ان الجماهير الغفيرة التي آزرت الفريق منذ انطلاق صفارة الحكم وحتى نهاية المباراة كانت سببا رئيسا في الفوز وخطف النقاط الثلاث .

واضاف ان معدن اللاعب العراقي يظهر عند الشدائد برغم صعوبة المباراة التي حبست الانفاس الى الوقت المضاف .

واختتم الحديث بقوله: شكرا من الاعماق لكل من حضر الى الملعب ونطمح ان نصل الى المرحلة الاخيرة باقل مجهود.

الصحفي والمشجع

حسنا فعلت وزارة الشباب والرياضة عندما اوفدت عددا من نجوم العراق السابقين من لاعبي كرة القدم، الى الاردن للوقوف الى جانب المنتخب وهو يخوض مباراة مهمة جدا مع المنتخب الايراني، وهذه الخطوة تحسب لصالح الوزارة، لكن في الوقت نفسه فان الوزارة عاملت الوفد الصحفي المكون من اربعة صحفيين رياضيين موفدين من قبل الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وكانهم مشجعون، ذهبوا قبل يوم واحد فقط من موعد المباراة، وكان الاجدر بالوزارة ان يذهب الوفد الصحفي قبل ايام ليقف على استعدادات المنتخب، واعطاء صورة قلمية للمتابع الكريم عن منتخبنا، واجراء اللقاءات مع اللاعبين، ونقل تصريحاتهم الى جمهورهم الوفي.

ونامل ان يتم الانتباه الى ذلك مستقبلا.

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