وفاة شاعر حزناً على مقتل ابنه في ساحة التحرير

2019/11/15 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر رياض عبدالوهاب، إثر تعرضه لأزمة صحية حزناً على مقتل ابنه خلال مشاركته في مظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد.وقال اتحاد الأدباء والكتّاب في بيان إنه ينعى “الشاعر رياض عبد الوهاب الذي توفي يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2019 حزناً وكمداً على ولده […]

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