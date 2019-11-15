2019/11/15 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، استئناف تسيير رحلاتها عبر القطارات الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من بغداد الى محافظة البصرة وبالعكس اعتبارا من اليوم الجمعة.

واوضحت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "لشركة العامة لسكك حديد العراق (احدى تشكيلات وزارة النقل) فتحت منافذ الحجز والحجز المسبق على كافة مكاتبها للراغبين بالسفر على متن قطاراتها الحديثة الى المحافظات الجنوبية".

وبينت الوزارة ان "القطار النازل الاول ينطلق من محطة بغداد المركزية الساعة 6/00 مساءا بينما ينطلق القطار الصاعد الأول من محطة البصرة عند الساعة 6/30 مساءا مرورا بالمحطات الجنوبي (الناصرية،السماوة ،الديوانية والحلة)".

يذكر ان السكك الحديد تسعى الى تطوير خدماتها من خلال فتح خطوط جديدة تشمل اغلب المحافظات كونه يعتبر من وسائل النقل المريحة والسريعة والأمينة ذات اسعار مناسبة مقارنة مع القطاع الخاص .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تستأنف العمل لنقل المسافرين من بغداد الى البصرة عبر قطاراتها الحديثة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تستأنف العمل لنقل المسافرين من بغداد الى البصرة عبر قطاراتها الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).