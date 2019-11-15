2019/11/15 | 22:34

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مصدر أمني: انفجار ذي قار ناتج عن (عبوة ناسفة) والاصابات بلغت 13 ش

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مصدر أمني: انفجار ذي قار ناتج عن (عبوة ناسفة) والاصابات بلغت 13 شخصا

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