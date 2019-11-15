2019/11/15 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أكد القيادي في حركة حماس، عزت رشق، أن "احد اهداف مخطط صفقة القرن هو توجيه بوصلة العداء نحو الجمهورية الاسلامية الايرانية بدلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس: المراد من صفقة القرن توجيه بوصلة العداء من اسرائيل الى ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس: المراد من صفقة القرن توجيه بوصلة العداء من اسرائيل الى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).