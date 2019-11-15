2019/11/15 | 22:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ بغداد
افاد مصدر أمني، الجمعة، بأنفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني بالعاصمة بغداد.
وقال ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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