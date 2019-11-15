2019/11/15 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر أمني، الجمعة، بأنفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني بالعاصمة بغداد.

وقال ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).