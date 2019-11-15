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انفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني


انفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني
2019/11/15 | 22:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر أمني، الجمعة، بأنفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني بالعاصمة بغداد.

وقال ...

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