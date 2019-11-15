انفجارات وسط العاصمة بغداد

2019/11/15 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان مساء اليوم الجمعة بانفجار اربع عبوات صوتية قرب ساحة الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر والشهود ان اربع عبوات صوتية انفجرت بوقت متزامن قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

واضافوا ان القوات الامنية لا تزال تواصل اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة الخلاني.

وسقط قتيل واصيب العشرات بجروح في عمليات كر وفر بين المحتجين والقوات الامنية عصر اليوم في ساحة الخلاني وسط بغداد بعد ان اسقط المتظاهرون كتلا كونكريتية تؤدي الى جسر السنك.

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