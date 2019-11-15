انفجار عبوتين صوتيتين في ساحة التحرير والخلاني

2019/11/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر أمني، الجمعة، بأنفجار عبوتين صوتيتين في ساحتي التحرير والخلاني بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، إن "عبوتين صوتيتين، انفجرتا في ساحتي

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