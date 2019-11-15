الاولمبي الوطني يتغلب على نظيره السوري 2 مقابل لا شيء

2019/11/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

تمكن المنتخب الاولمبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، من التغلب على نظيره السوري 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الاتحاد ضمن بطولة

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