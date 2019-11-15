انفجار عبوات صوتية في ساحة الطيران ببغداد

2019/11/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة صوتية في ساحة الطيران ببغداد.

وذكر المصدر الـ"الغد برس"، انه "انفجرت عبوة صوتية بالقرب من ساحة الطيران دون اي اصابات تذكر".

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