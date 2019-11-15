ما هي قصة انفجار رمانات صوتية في ساحة التحرير وسط بغداد؟

2019/11/15 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانفجار رمانات صوتية بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دون وجود إصابات بشرية تذكر.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “عديد من الرمانات الصوتية بالقرب من ساحة التحرير، دون إصابات بشرية تذكر”.وقال مصدر من ساحة التحرير لـ”يس عراق” إن “هذه الرمانات صوتية وتعودنا عليها في […]

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