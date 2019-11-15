2019/11/15 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجار عبوة صوتية بالقرب من نفق التحرير

اخبار مباشرة

انفجار عبوة صوتية بالقرب من نفق التحرير

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة صوتية بالقرب من نفق التحرير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة صوتية بالقرب من نفق التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).