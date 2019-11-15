2019/11/15 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالة الصحافة الفرنسية : السيستاني رفض مطالب سليماني في تأييد الحكومة والدعوة لفض التظاهرات بغداد- عبدالحسين غزال كربلاء – عباس طويريجي صعدت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق من نبرتها الجمعة، مؤكدة دعمها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ومشددة على أنها ستشكل انعطافة كبيرة في الوضع العام، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجزرة جديدة في ساحة الخلاني ومرجعية النجف تدعم استمرار الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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