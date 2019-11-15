مجزرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الخلاني ومرجعية‭ ‬النجف‭ ‬تدعم‭ ‬استمرار‭ ‬الاحتجاجات

2019/11/15 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ : ‬السيستاني‭ ‬رفض‭ ‬مطالب‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬تأييد‭ ‬الحكومة‭ ‬والدعوة‭ ‬لفض‭ ‬التظاهرات بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كربلاء‭ – ‬عباس‭ ‬طويريجي‭ ‬ صعدت‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬الشيعية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬نبرتها‭ ‬الجمعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دعمها‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد،‭ ‬ومشددة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ستشكل‭ ‬انعطافة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ […]

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