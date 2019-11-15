الدرس العراقي ليس كمثله درس

2019/11/15 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬أحياناً‭ ‬،‭ ‬أقرأ‭ ‬تعليقات‭ ‬أو‭ ‬أسمع‭ ‬تصريحات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المتظاهرين‭ ‬،‭ ‬يرد‭ ‬فيها‭ ‬عتب‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة‭ ‬على‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬صدّعوا‭ ‬رؤوسنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬برفضهم‭ ‬التدخل‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬وحين‭ ‬انتفض‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭ ‬ضد‭ ‬ذلك‭ ‬التدخل‭ ‬،‭ ‬ومزقوا‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الاحزاب‭ ‬داخل‭ ‬هالات‭ ‬مقدسة‭ ‬فتهاوت‭ ‬كالأصنام‭ […]

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