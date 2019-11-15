2019/11/15 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -الزمان قامت قوات مكافحة الشغب باطلاق سيل من القنابل المليئة بغاز قال عنه المتظاهرون انه اكثر فاعلية من القنابل السابقة ، وتسبب ذلك مع الرصاص الحي المكثف بقتل ثلاثة شبان وجرح خمسة وعشرين بحسب مصادر طبية رسمية .
حدث هذا في ساحة الخلاني ببغداد اليوم الجمعة حيث تجمع الالاف سلمياً يحملون العلم العراقي ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة وجرح 25 عراقيا في ساحة الخلاني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حدث هذا في ساحة الخلاني ببغداد اليوم الجمعة حيث تجمع الالاف سلمياً يحملون العلم العراقي ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة وجرح 25 عراقيا في ساحة الخلاني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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