مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬وجرح‭ ‬25‭ ‬عراقيا في‭ ‬ساحة‭ ‬الخلاني‭ ‬

2019/11/15 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان قامت‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬باطلاق‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬المليئة‭ ‬بغاز‭ ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬المتظاهرون‭ ‬انه‭ ‬اكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬السابقة‭ ‬،‭ ‬وتسبب‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬المكثف‭ ‬بقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شبان‭ ‬وجرح‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬رسمية‭ .‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الخلاني‭ ‬ببغداد‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬الالاف‭ ‬سلمياً‭ ‬يحملون‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ […]

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