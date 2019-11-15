النقل تستأنف نقل المسافرين من بغداد الى البصرة عبر قطاراتها الحديثة

2019/11/15 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة، استئناف تسيير رحلاتها عبر القطارات الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من بغداد الى البصرة وبالعكس.

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