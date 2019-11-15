مصابون بين صفوف المتظاهرين بانفجار بذي قار جنوبي العراق

2019/11/15 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ما لا يقل عن 11 متظاهرا بجروح مساء اليوم الجمعة بانفجار عبوة محلية الصنع قرب ساحة للاحتجاجات جنوبي العراق.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان عبوة محلية الصنع انفجرت قرب بناية المرآب في ساحة الحبوبي التي اطلق عليها المتظاهرون "المطعم التركي فرع ذي قار" ادت الى اصابة 11 متظاهرا تم نقلهم الى المستشفى.

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