بينها البصل والقرنابيط.. الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ17 محصولا نباتيا

2019/11/15 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصولاً نباتياً لوفرتها محلياً.

وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، في بيان حصلت

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