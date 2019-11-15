الثلوج تتسبب بحوادث كبيرة في عدد من الولايات النمساوية

2019/11/15 | 23:37

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تسبب هطول الثلوج الكثيفة على عدة ولايات نمساوية في قطع معظم الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء ووقوع حوادث مختلفة أسفرت عن إصابات متفاوتة

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