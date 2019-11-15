فاطمة الفلاحي - احتراقات وطن

2019/11/15 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 7.يقولون لي :أُغتيلَ العراقانهار قلبيوكلي يرفض ما يقالسألت قلبي الخلاص ،باليأس جاءني الرد مشوبًا.إذ أنهارٌ من الدماءِ تسيلونحر العقول وفيروالسارقونومزورو التاريخ كُثرتئن دقات قلبي والجراحتئن حزنًا على سيد الأوطان* *إذ صار ماؤه بلون شقائق النعمانأين صوتُك عقلي ؟أين صوتك قلبي ؟قد لوثوا وطنيبشعاع الموت والدمار* *

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