سعيد الكحل - حكومة الكوارث لن تحمي منها.

2019/11/15 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل أن تهتم الحكومة وتكترث لما تصيب الكوارث فئة من الشعب أو منطقة من المناطق المغربية أمر ليس فقط محمودا بل هو واجب وأوكد لأنه يدخل ضمن اختصاصاتها .وأن تُحدث صندوقا للتضامن ضد الكوارث قرار جيد يحقق هدفين رئيسيين هما : التخفيف من معاناة الضحايا وتعويضهم جزءا من الخسائر التي لحقت بهم ؛ والهدف الثاني وهو غاية في النبل والوطنية ويتمثل في تجسيد قيم المواطنة ووحدة الشعب المغربي الذي يشاطر الضحايا وذويهم ال......

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