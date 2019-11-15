English | كوردى

#سعيد الكحل - حكومة الكوارث لن تحمي منها.


#سعيد الكحل - حكومة الكوارث لن تحمي منها.
2019/11/15 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل أن تهتم الحكومة وتكترث لما تصيب الكوارث فئة من الشعب أو منطقة من المناطق المغربية أمر ليس فقط محمودا بل هو واجب وأوكد لأنه يدخل ضمن اختصاصاتها .

وأن تُحدث صندوقا للتضامن ضد الكوارث قرار جيد يحقق هدفين رئيسيين هما : التخفيف من معاناة الضحايا وتعويضهم جزءا من الخسائر التي لحقت بهم ؛ والهدف الثاني وهو غاية في النبل والوطنية ويتمثل في تجسيد قيم المواطنة ووحدة الشعب المغربي الذي يشاطر الضحايا وذويهم ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الكحل - حكومة الكوارث لن تحمي منها.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الكحل - حكومة الكوارث لن تحمي منها.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا