8 مارس الثورية - تمارا بونكي أو تانيا الثائرة شيوعية وثورية وأممية

2019/11/15 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #8_مارس_الثورية "هل سيتم نسيان اسمي ذات يوم، و لا شيء مني يبقى على الأرض؟" تمارا بونكي"لقد ماتت بشكل بطولي من أجل حرية أمريكا اللاتينية، لكنها ستعيش دوما كنموذج لما يمكن أن تفعله امرأة شجاعة حقا و ثورية!".إينتي ببريدو هايدي تمارا بونكي بايدر، شيوعية ثورية أرجنتينية من أصل ألماني، وتعرف أكثر باسمها المستعار "تانيا" وكذلك "تانيا المقاتلة".كانت تمارا بونكي المرأة الوحيدة، التي قاتلت في صفوف "جيش التحر......

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