مقتل شخصين وإصابة 12 بانفجار عبوة ناسفة في بغداد

2019/11/15 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر امنية من داخل العراق ان شخصين قتلا الجمعة، واصيب 12 آخرون بانفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة العراقية بغداد....

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