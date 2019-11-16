منظمة بدر تعلن تأييدها لجميع النقاط الواردة في خطبة المرجعية

2019/11/16 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت منظمة بدر، اليوم الجمعة، تاييدها للنقاط الواردة في خطبة المرجعية ظهر اليوم.

وذكر بيان المنظمة الذي تلقته "العهد نيوز"، انه "اســتمراراً لمنهجها

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