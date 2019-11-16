محافظ ذي قار يوجه بالتحقيق في انفجار الحبوبي

2019/11/16 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

وجه محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الجمعة، الاجهزة الأمنية والاستخبارية بالتحقيق العاجل في انفجار ساحة الحبوبي".

وكان مصدر امني قد صرح

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