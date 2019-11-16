منظمة بدر تدعو القوى السياسية أن تضع توجيهات المرجعية موضع التنفيذ الفعلي

2019/11/16 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت الأمانة العامة لمنظمة بدر، الجمعة، القوى السياسية أن تضع توجيهات المرجعية موضع التنفيذ الفعلي.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اســتمراراً لمنهجها فــي الالتزام الكامل بتوجيهات المرجعية الحكيمة، تعلن منظمة بدر عــن تأييدها التام لجميع النقاط الواردة في بيانها التاريخي الذي أعلنه خطيب الجمعة لهذا اليوم 15/11/2019، وتعتبر ما صدر عنها فــي البيان والبيانات السابقة خارطة طريق للقوى السياسية لتنفيذ ما ورد فيها، وفقَ جداول زمنية محددة".

ودعت جميع القوى السياسية أن "تضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفعلي، لأنها تمثل الحــل الواقعي للإشكاليات التي تعيشها العملية السياسية".





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