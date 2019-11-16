بدر بشأن توجيهات المرجعية: تعتبر خارطة طريق للقوى السياسية

2019/11/16 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت منظمة بدر، الجمعة، بيانا بشأن توجيهات المرجعية الدينية، فيما اشارت الى انها تعتبر خارطة طريق للقوى السياسية.

وقالت المنظمة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "اســتمراراً لمنهجها فــي الالتزام الكامل بتوجيهات المرجعية الحكيمة، نؤيد بشكل تام جميع النقاط الواردة في بيانها التاريخي الذي أعلنه خطيب الجمعة لهذا اليوم"، مبينة ان "ما صدر عنها في البيان والبيانات السابقة خارطة طريق للقوى السياسية لتنفيذ ما ورد فيها، وفقَ جداول زمنية محددة".

ودعت المنظمة "جميع القوى السياسية الى أن تضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفعلي، لأنها تمثل الحــل الواقعي للإشكاليات التي تعيشها العملية السياسية".





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