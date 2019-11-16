2019/11/16 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: قرار سحب جزء من قواتنا من سوريا كان صائبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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