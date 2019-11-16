الحزب الشيوعي العراقي - الى النصر المؤزر

2019/11/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العراقي لم تنطلق انتفاضة شعبنا في الشهر الماضي وتقدم ما قدمت من تضحيات جسام، سعيا الى حلول جزئية او إصلاحات ترقيعية، بل طرحت على نحو مباشر هدف الخلاص من منظومة الحكم القائمة ومنهج المحاصصة بكافة اشكالها وأخطبوط الفساد.وقد اعلنت بجلاء ان وقت التغيير الشامل قد حان، وانه بات ضروريا تدشين مرحلة جديدة في مسيرة البلد، وفتح الطريق امام إقامة دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية .وب......

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