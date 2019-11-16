الاعلام الأمني تعلن مقتل واصابة 17 مواطناً بانفجار عبوة قرب ساحة التحرير

2019/11/16 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل واصابة 17 شخصاً بانفجار عبوة اسفل عجلة قرب ساحة التحرير.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة انفجرت اسفل عجلة قرب منطقة التحرير ببغداد، ما اسفر عن مقتل مدني واصابة ستة عشر اخرين".

ولفتت الى أن "القوات الامنية باشرت بفتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

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