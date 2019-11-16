متظاهرو التحرير يتحدثون عن محاولات لدخول عبوات ناسفة وسيارات مفخخة.. تابع التفاصيل

2019/11/16 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل مواطن واصابة 17 شخصاً بانفجار عبوة اسفل عجلة قرب ساحة التحرير، فيما أكد المحلل السياسي محمد نعناع أن المتظاهرين أخبروه عن وجود محاولة لادخال عبوات وسيارات مفخخة إلى التحرير.وقال نعناع في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن، “المتظاهرين أخبروني أثناء وجودي في ساحة التحرير عن وجود محاولات […]

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