التحكيم الرياضية ترفض استئناف دوى مانشستر سيتي ضد الاتحاد الاوروبي

2019/11/16 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

قضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم السبت، رفض استئناف تقدم به مانشستر سيتي بطل إنجلترا ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الاتحاد القاري

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