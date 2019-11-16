الاعلام الامني: استشهاد مواطن وإصابة ١٦ آخرين بانفجار عبوة قرب ساحة التحرير وسط بغداد

2019/11/16 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، بيانا بشأن ماحدث في ساحة التحرير مساء الامس الجمعة.

وذكر بيان للخلية حصلت عليه "العهد نيوز"، انه

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