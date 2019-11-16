ما سببته العبوة الصوتية قرب ساحة الحبوبي 'صور'

2019/11/16 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادى انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية الى اصابة 11 شخصا بحسب ما اكده مصدر امني.

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