2019/11/16 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب خيمة للمعتصمين أمام بوابة أم قصر الشمالي وغلقه أمام دخول المركبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 00:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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