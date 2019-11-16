حقوق الانسان تتحدث عن الطرف الثالث في انفجارات ساحة التحرير وسط بغداد

2019/11/16 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، أن تفجيرات ساحة التحرير تطور خطير في تأمين سلامة المتظاهرين.وقالت اللجنة في بيان حصلت عليه “يس عراق” إن “هذه الانفجارات، تثبت وجود الطرف التي تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى وهذا الامر يخالف القانون الدولي الانساني ومباديء حقوق الانسان ، والعهود الدولية لحقوق الانسان”.وطالبت اللجنة، “من […]

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