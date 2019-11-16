شرطة كربلاء تعتقل شخصا بحوزته بندقية يروم التوجه بها نحو المتظاهرين

2019/11/16 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت شرطة محافظة كربلاء، امس الجمعة، القبض على شخص يحمل بندقية نوع كلاشنكوف كان يروم التوجه بها نحو المتظاهرين السلميين.

وذكر بيان لشرطة

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