الاتحادية تعلن ضبط مهربين حاولوا ادخال شحنة كبيرة من البيض الفاسد الى مدينة الصدر

2019/11/16 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، اعتقال مهربين حاولوا ادخال شحنة كبيرة من البيض الفاسد الى مدينة الصدر.

وذكر الشرطة في بيان لها، حصلت

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