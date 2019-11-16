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الاتحادية تعلن ضبط مهربين حاولوا ادخال شحنة كبيرة من البيض الفاسد الى مدينة الصدر


الاتحادية تعلن ضبط مهربين حاولوا ادخال شحنة كبيرة من البيض الفاسد الى مدينة الصدر
2019/11/16 | 01:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، اعتقال مهربين حاولوا ادخال شحنة كبيرة من البيض الفاسد الى مدينة الصدر.

وذكر الشرطة في بيان لها، حصلت

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