2019/11/16 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، القوات الامنية بالكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الارهابي.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "تفجيرات ساحة التحرير تطور خطير في تأمين سلامة المتظاهرين وتثبت وجود الطرف التي يؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى، وهذا الامر يخالف القانون الدولي الانساني ومباديء حقوق الانسان، والعهود الدولية لحقوق الانسان".

وتطالب اللجنة من القوات الامنية ومنسقي التظاهرات "بالتعاون في مداخل التفتيش الى الساحات خوفا من دخول ما يسمى الطرف الثالث في العمليات الامنية، وعلى الاجهزة الامنية الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الارهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تفجيرات التحرير.. حقوق الانسان النيابية تطالب القوات الامنية بالكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الارهابي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تفجيرات التحرير.. حقوق الانسان النيابية تطالب القوات الامنية بالكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).