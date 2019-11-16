ذي قار: نزاع مسلح ينتهي بأربعة 4 جرحى

2019/11/16 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن نزاعا مسلحا وقع بمدينة الناصرية مخلفا وراءه جرحى.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " نزاعا مسلحا بين عائلتين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة وانتهى بأربعة جرحى أحدهم بحالة خطرة".





وأشار إلى أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج".

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