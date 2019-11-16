2019/11/16 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قارقال مراسل “كلكامش برس” في محافظة الناصرية ،ان المئات توافدوا الى ساحة الحبوبي بعد تفجير عبوة صوتية “لترهيب المتظاهرين”كما افاد شهود ، مشيرا الى ان المتظاهرين رددوا شعارات ضد الاحزاب الحاكمة والمحاصصة متوعدين بازالتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انفجار عبوة بمعقل الاحتجاجات.. مراسل “كلكامش” :التظاهرات تستعر في الناصرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انفجار عبوة بمعقل الاحتجاجات.. مراسل “كلكامش” :التظاهرات تستعر في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).