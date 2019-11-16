شاهد .. لحظة انفجار سيارة قرب ساحة التحرير والاعلام الامني يعلن حصيلة بالضحايا

2019/11/16 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادتناقل نشطاء مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير سيارة قال مراسلنا انها نوع بيجو قرب ساحة التحرير.

و قال الاعلام الامني في بيان ان مواطنا استشهد فيما اصيب ١٦ آخرين بانفجار عبوة أسفل عجلة قرب ساحة التحرير ببغداد، والقوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .

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