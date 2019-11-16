2019/11/16 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم السبت، التفجير قرب ساحة التحرير تطورا خطيرا في تأمين سلامة المتظاهرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان النيابية تعد التفجير قرب ساحة التحرير تطوراً خطيراً في سلامة المتظاهرين وتؤكد وجود الطرف الثالث ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان النيابية تعد التفجير قرب ساحة التحرير تطوراً خطيراً في سلامة المتظاهرين وتؤكد وجود الطرف الثالث ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).