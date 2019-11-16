روسيا تودع اول رائد فضاء

2019/11/16 | 01:41

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اقام مئات الروس، امس الجمعة، حفلة وداع لرائد الفضاء الاول "أليكسي ليونوف"، في مراسم جنازة رسمية.

وتوفي، ليونوف، يوم الجمعة، عن عمر ناهز

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